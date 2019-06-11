كان 2019.. 5 مدربين صنعوا أمجاد منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا

ينتظر 24 منتخبًا إفريقيًا إنطلاق منافسات النسخة رقم 32 من بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل.









ويتطلع منتخب مصر بقيادة مدربه المكسيكي "خافيير أجيري" لحصد اللقب الثامن له في بطولة أمم إفريقيا وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة القارية، حيث حصد لقب البطولة 7 مرات سابقة أعوام 1957، 1957، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010 وهو رقم لم يحققه أي منتخب آخر.









ويستعرض "الفجر الرياضي" المدربين المتوجين بلقب بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر عبر التاريخ:-





1- مراد فهمي:

لاعب كرة قدم سابق في النادي الأهلي بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف فريق الناشئين بالقلعة الحمراء 1926، ولعب للفريق الأول بالنادي من 1930 وحتي 1938، وبعد اعتزاله عمل مديرًا للكرة بالأهلي في الاربعينيات، تولي قيادة منتخب مصر في الخمسينيات وحصد معه أول لقب في تاريخ الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا، تولي منصب عضو مجلس إدارة بالأهلي في السبعنيات، و رئيس شرفي للأهلي منذ عام 82، وسكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في السبعينات ومطلع الثمانينات.









2- بال تيتكوس:

يعتبر المجري بال تيتكوس واحد من أبرز المدربين في تاريخ الكرة المصرية، قاد منتخب مصر للتتويج بثاني ألقابه في بطولة أمم إفريقيا 1959، وكانت تقام البطولة وقتها بمشاركة 3 منتخبات فقط (مصر - اثيوبيا - السودان)، وفاز المنتخب الوطني بمباراتيه وحصد 4 نقاط (الفوز بنقطتين وقتها)، واعتلي الترتيب وحصد اللقب القاري، وأصبح "تيتكوس" اول مدرب أجنبي يتوج بلقب البطولة الإفريقية عبر تاريخها.









3- مايكل سميث:

الويلزي مايكل سميث واحد ممن ساهموا في صناعة أمجاد منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، ونجح "سميث" في قيادة منتخبنا الوطني لاعتلاء منصة التتويج الإفريقية مجددًا بعد غياب 27 عامًا، حيث قاد الفراعنة لحصد لقب البطولة الإفريقية عام 1986 والتي اقيمت في مصر، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية على الكاميرون بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح، ويعتبر المدرب الويلزي هو آخر مدرب أجنبي يحصد لقب البطولة مع منتخب مصر.









4- محمود الجوهري:

يعتبر محمود الجوهري أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة المصرية والعربية والإفريقية، حقق خلال مشواره الكروي العديد من الانجازات سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتولي قيادة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، كما أنه قاد منتخب مصر لبطولة كأس العالم 1990، وحقق "الجوهري" لقب بطولة أمم إفريقيا مع منتخب الفراعنة عام 1998 في النسخة التي اقيمت في بوركينا فاسو بعدما تغلب على جنوب إفريقيا في النهائي بنتيجة 2/0، كما أن "الجوهري" حصد اللقب الإفريقي "لاعبًا ومدربًا" عامي 1959، 1998، ولم يكرر هذا الانجاز بعده سوي ستيفان كيتشي مدرب نيجيريا.









5- حسن شحاتة:

كتب حسن شحاتة نجم الزمالك والكرة المصرية السابق اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، بعدما حققأكبر انجازات منتخبنا الوطني في البطولة القارية، بالتتويج بلقب البطولة 3 مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، في إنجاز لم يحققه أي مدرب قبله أو بعده حتي الآن.



