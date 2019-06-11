سارة عصام تسير على خطى "مو صلاح".. أول مصرية تحقق إنجازا فريدا بالبريمير ليج

حقق نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول، لقب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي بعدما تصدر هدافي البريمير ليج متساويا مع زميله ساديو ماني، وأوباميانج لاعب أرسنال.

بعدها بأيام قليلة، كان البريمير ليج شاهدا على إنجاز مصري آخر في الأراضي الإنجليزية، وهو تحقيق سارة عصام الحذاء الذهبي في نادي ستوك سيتي في إنجاز فريد للكرة المصرية.





ولم تسلط الأضواء على تلك اللاعبة المصرية كما كان هو الحال بالنسبة لـ"مو صلاح"، والذي فاز مع فريقه في الأول من يونيو الجاري بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير.

وفي هذه السطور نستعرض عددا من النقاط الهامة عن سارة عصام أول مصرية محترفة في الدوري الإنجليزي:

1- سارة عصام هي أول مصرية محترفة في الاراضي الإنجليزية وهي تبلغ من العمر 20 عاما.





2- سارة عصام هي لاعبة نادي وادي دجلة قبل أن تسير نحو فريق ستوك سيتي الإنجليزي في مسيرة احترافية منذ عام 2017.





3- سارة عصام حصلت على أفضل رياضية عام 2018، وهي بالمناسبة تقوم بدراسة الهندسة.