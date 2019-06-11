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وزارة الاتصالات: نسير بخطى ثابتة نحو إقامة مجتمع رقمي

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:40 م
وزارة الاتصالات: نسير بخطى ثابتة نحو إقامة مجتمع رقمي
جانب من المؤتمر
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أحمد الشيخ
 
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السنوي  "تيك انفيست 3"، أنه يتم المضي بخطى ثابتة نحو إقامة مجتمع رقمي، حيث سيشهد النصف الثاني من العام الحالي تحويل مدينة بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر كمشروع تجريبي يتم خلاله إطلاق 25 خدمة حكومية رقمية رئيسية تباعا من خلال مجموعة من المنافذ، تشمل بوابة مصر الرقمية على الانترنت، وتطبيقات المحمول، ومكاتب البريد المصري، ومراكز الاتصال حتى يتاح لكافة فئات المجتمع الحصول على هذه الخدمات الرقمية، كما تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الرقمية ومنها مشروع التأمين الصحي، وميكنة الضرائب بالتعاون مع وزارة المالية، وتطوير المناطق الاستثمارية، كما تم اطلاق أول اطلس متكامل لممتلكات وزارة الأوقاف لإدارتها وترشيد مواردها، وذلك بالإضافة إلى اطلاق حزم من الخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه يتم العمل على تبني التكنولوجيات الحديثة، كما تم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للثلاث سنوات المقبلة تم من خلالها تحديد المجالات التي سيتم التركيز عليها للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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المزيد عن: وزارة الاتصالات تيك انفيست الاقتصاد المصرى الاقتصاد الرقمي اخبار الاقتصاد
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