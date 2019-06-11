صفقة القرن على أعتاب برشلونة.. وصدمة في ريال مدريد
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:39 م
وكالات
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كشفت تقارير صحفية، أن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، المحترف في باريس سان جيرمان أبلغ إدارة النادي الفرنسي برغبته في الرحيل هذا الصيف، مشيرة إلى أن ناديه السابق برشلونة ينتظر فتح باب التفاوض لمحاولة إعادته إلى صفوفه.
ونشرت صحيفة "سبورت" الرياضية الكتالونية الثلاثاء في غلافها الرئيسي عنوان "طلاق بين بي إس جي ونيمار".
وذكرت أن هناك إمكانية كبيرة لرحيل المهاجم الدولي البرازيلي هذا الصيف بعدما أبلغ إدارة النادي في مايو/آيار الماضي بعدم رغبته في العودة إلى باريس.
وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي عانى طوال عاميه في باريس من الإصابات ويواجه حاليا تهمة اغتصاب وتعرض للإيقاف في نهاية الموسم للاعتداء على أحد المشجعين، يشعر بالإحباط بسبب كل تلك المواقف، التي يضاف إليها فشل النادي أوروبيا.
وأشارت إلى أنه يقر بارتكاب خطأ حين رحل عن صفوف البارسا في صيف 2017 بعدما لجأ للشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو، ليصبح صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.
كما أضافت أن مدرب الفريق، الألماني توماس توخيل، لن يعارض رحيل نيمار، خاصة وأنه يرغب في إعادة تنظيم الفريق عبر التعاقد مع لاعبين شباب لديهم ظمأ للتتويج بالألقاب وأنه يشعر بالملل من المشكلات التي يثيرها نجوم الفريق.
وأشارت إلى أن برشلونة ينتظر فتح بي إس جي الباب أمام التفاوض من أجل شراء اللاعب ولا يرغب في العودة للاشتباك مع مسؤوليه.
وأبرزت أن اهتمام بطل فرنسا بضم لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو المحترف في صفوف البلاوجرانا قد يساعد في إتمام العملية.
يذكر أن ريال مدريد كان من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار.
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