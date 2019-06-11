شاروبيم: لجنة من الإدارة الهندسية للمعاينة على الطبيعة ولجنة من مجلس مدينة أجا والبيئة والقوى العاملة

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمحافظة لمعاينة مبنى بالسنبلاوين على الطبيعة لتحديد الموقف القانوني للمبنى المخالف وذلك في استجابة لطلب أحد المواطنين يتضرر من تحرير محضر ضده.



وشدد شاروبيم على فحص كافة المستندات التي عرضها المواطن ومراجعة الموقف كاملا، وقال لا يجوز أن تكون الجهة التي قامت بتحرير المخالفة هي نفس الجهة التي تقوم بتقييم الوضع على الطبيعة.



وفي نفس السياق طلب شاروبيم من رئيس مركز ومدينة ميت غمر بفحص الوضع القانوني لأحد المنازل ومدى احقيته في توصيل المياه وما إذا كان المبنى داخل الحيز العمراني من عدمه والذي يشكو صاحبه من عدم الموافقة على توصيل المياه والصرف.



كما قرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من مجلس مدينة أجا وإدارة البيئة والقوى العاملة لفحص ومعاينة قانونية مصنع مخللات ومدى تأثيره البيئي وإزالة أسباب الشكوى وتطبيق الشروط البيئية على المصنع بما لا يؤثر سلبا على البيئة المحيطة.



جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية صباح اليوم وأكد خلاله أننا هنا لقضاء حوائج الناس وعلينا بذل كل جهد ممكن لتلبية مطالب المواطنين الذين ليس لهم أحد غير الحكومة.