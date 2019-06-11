ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم ليفربول : هازارد أفضل لاعب واجهته في البريميرليج

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:41 م
نجم ليفربول : هازارد أفضل لاعب واجهته في البريميرليج
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

أشاد أندي روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بالبلجيكي ايدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق، بأنه من اللاعبين المميزين على مستوى العالم.

وقال ‏روبرتسون في تصريحات صحفية : "هازارد على الأرجح أفضل لاعب واجهته في البريميرليج، ويستحق الانتقال إلى ريال مدريد. إنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن".

يذكر أن نادي ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع هازارد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من أجل تدعيم خط الهجوم في الفريق.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية