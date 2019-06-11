نجم ليفربول : هازارد أفضل لاعب واجهته في البريميرليج





أشاد أندي روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بالبلجيكي ايدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق، بأنه من اللاعبين المميزين على مستوى العالم.





وقال ‏روبرتسون في تصريحات صحفية : "هازارد على الأرجح أفضل لاعب واجهته في البريميرليج، ويستحق الانتقال إلى ريال مدريد. إنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن".





يذكر أن نادي ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع هازارد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من أجل تدعيم خط الهجوم في الفريق.



