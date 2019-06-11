منتخب تنزانيا يضم ثنائي مصري قبل بطولة إفريقيا

أعلن الاتحاد التنزانى لكرة القدم أن المنتخب الأول ضم ثنائى مصري إلى الجهاز الفنى قبل المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.









وانضم الثنائى المصرى عبد الرحمن عيسى "مدرب" وعلى طه "محلل أداء" إلى معسكر الفريق المقام حاليا في القاهرة استعدادا للمشاركة فى البطولة.









وكان منتخب تنزانيا بقيادة مدربه النيجيرى إيمانويل أمونيكى قد وصل القاهرة السبت الماضى كأول فريق يصل استعدادا للبطولة، وسيخوض مباراة ودية أمام منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل فى برج العرب.









ووقع منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة مع منتخبات السنغال والجزائر وكينيا ويستهل مشواره بمواجهة السنغال يوم 23 يونيو على ملعب الدفاع الجوي.



