ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منتخب تنزانيا يضم ثنائي مصري قبل بطولة إفريقيا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:31 م
منتخب تنزانيا يضم ثنائي مصري قبل بطولة إفريقيا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلن الاتحاد التنزانى لكرة القدم أن المنتخب الأول ضم ثنائى مصري إلى الجهاز الفنى قبل المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.


وانضم الثنائى المصرى عبد الرحمن عيسى "مدرب" وعلى طه "محلل أداء" إلى معسكر الفريق المقام حاليا في القاهرة استعدادا للمشاركة فى البطولة.


وكان منتخب تنزانيا بقيادة مدربه النيجيرى إيمانويل أمونيكى قد وصل القاهرة السبت الماضى كأول فريق يصل استعدادا للبطولة، وسيخوض مباراة ودية أمام منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل فى برج العرب.


ووقع منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة مع منتخبات السنغال والجزائر وكينيا ويستهل مشواره بمواجهة السنغال يوم 23 يونيو على ملعب الدفاع الجوي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية