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سهم "الباحة" يتصدر الأسهم السعودية الأكثر إنخفاضاً اليوم الثلاثاء 11-6-2019

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:30 م
سهم الباحة يتصدر الأسهم السعودية الأكثر إنخفاضاً اليوم الثلاثاء 11-6-2019
الاسهم السعودية الأكثر إنخفاضاً
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نيفين سمير
 
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 140.51 نقطة ليقفل عند مستوى 8989.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 145 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

أما عن الأسهم الأكثر تراجعاً  فقد إحتلت أسهم شركات الباحة المركز الأول بنسبة 2.21$ وبسعر 18.5 ريال , تلاه أسمنت الجنوب بنسبة 0.92% وبسعر 48.5 ريال ,تلاه الخبير ريت بنسبة0.76% وبسعر 9.1 ريال  , وفي المركز الرابع سهم  الحكير بنسبة 0.71% وبسعر 22.3ريال  , وأخيراً سهم أنعام القابضة بنسبة تراجع 0.70% وبسعر 9.9 ريال سعودي .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، الراجحي, زين السعودية, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 43.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3419.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 139 ألف سهم تقاسمتها 130 صفقة.

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