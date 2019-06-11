إيريكسن غاضب من ريال مدريد بسبب بوجبا

أبدى اللاعب الدنماركي كريستيان ايريكسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي غضبه الشديد من فريق ريال مدريد، وذلك بعد عدم تقديم عرض رسمي له خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏الآس، إلى أن كريستيان ايريكسن أصبح في طي النسيان، بسبب تركيز ريال مدريد التام على ضم بول بوجبا.

‏وينتظر ايريكسن أن يقوم ريال مدريد بالإتصال به، وعلى الرغم من أنه قد يكون لديه اتفاق شفهي مع النادي الإسباني، إلا أن العملية وضعت على قيد الإنتظار، لأن مدريد يوجه كل طاقاته من أجل التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد.