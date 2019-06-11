ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عروض مهرجان "تري كور" الدولي بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية غدًا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:31 م
عروض مهرجان تري كور الدولي بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية غدًا
مهرجان "تري كور"
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

أعلنت الدكتورة ريم لطفى سعد الممثل الفرنسى لمهرجان تري كور في مصر، أن المعهد الفرنسي بالإسكندرية سوف يشهد عروض المهرجان الدولي في دورته الواحدة والعشرين مساء غد الأربعاء.

 

أضافت د. ريم أن السيد فرانسوا بوجو القنصل الفرنسي بمصر، قد حضر حفل الافتتاح بالجامعة البريطانية بمصر، وذلك في ظل اهتمام سيادته بالثقافة والفنون كما شهد تكريم بعض رموز الفن المصري والعربي.

 

جدير بالذكر أن المهرجان يحظى بالدعم من مؤسسات ثقافية كبرى مثل مدرسة الجزويت للرسوم المتحركة بالقاهرة والإسكندرية والمعهد الفرنسي.

 

كما أن المعهد الفرنسي يعد داعمًا أساسيًا للمهرجان ليس فقط بمصر ولكن بكثير من الدول المشاركة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان على أن حضور القنصل الفرنسي للحدث قد أعطى للحدث بعدا آخر معربا عن امتنانه بتلك الخطوة الرائعة ناقلا لسيادته شكر لجنة التنظيم على هذا الدعم القوي الذي تقدمه دائما القنصلية الفرنسية بالقاهرة للفاعليات الثقافية في إطار حرصها الدائم علي مد جسور التعاون بين الثقافات المختلفة بين البلدين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية