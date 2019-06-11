عروض مهرجان "تري كور" الدولي بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية غدًا

أعلنت الدكتورة ريم لطفى سعد الممثل الفرنسى لمهرجان تري كور في مصر، أن المعهد الفرنسي بالإسكندرية سوف يشهد عروض المهرجان الدولي في دورته الواحدة والعشرين مساء غد الأربعاء.

أضافت د. ريم أن السيد فرانسوا بوجو القنصل الفرنسي بمصر، قد حضر حفل الافتتاح بالجامعة البريطانية بمصر، وذلك في ظل اهتمام سيادته بالثقافة والفنون كما شهد تكريم بعض رموز الفن المصري والعربي.

جدير بالذكر أن المهرجان يحظى بالدعم من مؤسسات ثقافية كبرى مثل مدرسة الجزويت للرسوم المتحركة بالقاهرة والإسكندرية والمعهد الفرنسي.

كما أن المعهد الفرنسي يعد داعمًا أساسيًا للمهرجان ليس فقط بمصر ولكن بكثير من الدول المشاركة.

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان على أن حضور القنصل الفرنسي للحدث قد أعطى للحدث بعدا آخر معربا عن امتنانه بتلك الخطوة الرائعة ناقلا لسيادته شكر لجنة التنظيم على هذا الدعم القوي الذي تقدمه دائما القنصلية الفرنسية بالقاهرة للفاعليات الثقافية في إطار حرصها الدائم علي مد جسور التعاون بين الثقافات المختلفة بين البلدين.