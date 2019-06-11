وصول المعتقل اللبناني في السجون الإيرانيه بعد إطلاق سراحه إلى بيروت

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، أن المحكمة وافقت على الإفراج المشروط عن اللبناني نزار زكا، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تبادل أو مقايضات سياسية في قضيته.





وقال إسماعيلي إن السلطات القضائية الإيرانية حصلت على ضمانات من الرئيس اللبناني ميشال عون و"حزب الله"، بأن زكا لن يرتكب جريمة بعد الإفراج عنه، وبناء عليه وافقت المحكمة اليوم الثلاثاء على الإفراج المشروط عنه، وسيتم تسليمه إلى ممثلي الدولة اللبنانية.





ولفت إسماعيلي إلى أنه وفقا للقانون الإيراني، فإن الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن 10 سنوات، وإذا قضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، وتميزوا بحسن السلوك، والدلائل تشير إلى أنهم لن يرتكبوا جريمة بعد الإفراج عنهم، قد يتم إصدار إفراج مشروط عنهم.





ومن المتوقع أن يصل زكا إلى لبنان اليوم الثلاثاء، يرافقه مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، الذي أجرى كل الترتيبات اللازمة مع السلطات الإيرانية للإفراج عنه.





تجدر الإشارة، إلى أن زكا كان يعمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات أثناء إقامته في الولايات المتحدة، لكنه اختفى في إيران منذ 18 سبتمبر 2015، ثم تبين لاحقا اعتقاله هناك، بتهمة التجسس لصالح واشنطن.