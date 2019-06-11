الكرملين يعلن اعتراض طائرات تجسس للناتو فى الأجواء الروسية

شارك الكرملين مشاهد لطائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوى 27 يبدو أنها تعترض طائرة أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق.





وذكرت وكالة أنباء تاس المملوكة للدولة، أن "طائرات التجسس" التابعة للناتو اصطحبت بعيدا عن الحدود الروسية يوم الاثنين بواسطة طائرة مقاتلة.





وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أنها التقيت في مجال جوي محايد لمنع خرق المجال الجوي الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية: 'من أجل اعتراض الأهداف، أقلعت مقاتلة من طراز سو 27 تابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول البلطيق الروسي.





لقد اقتربت من الأجسام الجوية على مسافة آمنة وحددت أنها طائرة من طراز "ار سى-135" تابعة لسلاح الجو الأمريكي وطائرة استطلاع جلف ستريم تابعة لسلاح الجو السويدي.



