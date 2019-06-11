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مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8989.72 نقطة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:23 م
مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8989.72 نقطة
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الفجر السعودي
 
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 140.51 نقطة ليقفل عند مستوى 8989.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 145 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات، صناعات كهربائية، زين السعودية، عناية، وصادرات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الباحة، أسمنت الجنوب، الخبير ريت، الحكير، وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و2.21%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، الراجحي، زين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 43.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3419.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 139 ألف سهم تقاسمتها 130 صفقة.
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