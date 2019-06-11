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السبت.. عروض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:25 م
السبت.. عروض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية
السبت.. عروض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية
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أحمد رمضان متولي
 
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يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، فعاليات نادي السينما المستقلة بالإسكندرية وذلك يوم السبت المقبل الموافق ١٥ يونيو في تمام السادسة مساء بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

 

ومن المقرر أن يتم عرض الأفلام التي حصلت علي جوائز الدورة الثالثة من ملتقي رؤية لسينما الشباب حيث سيتم عرض كل من فيلم "التدريبات القصوى لتحسين الأداء" للمخرج "ياسر شفيعي" و فيلم "قد السما" للمخرجة "ندا عمرو"و فيلم "التجربة أسف" للمخرج" للمخرج" علاء خالد"و فيلم" حيث تعيش الأشياء الجامحة" للمخرج" حسام شاكر"و فيلم" الجحيم الأبيض" إخراج أحمد عاصم وعمر شاش ومحمود خالد.

 

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

 

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما شهريا والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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