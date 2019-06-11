محافظ الدقهلية يلتقى شباب قيادات المستقبل (صور)

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قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن القيادة السياسية تولي اهتماما واسعا بتمكين الشباب من المواقع القيادية،وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الدورات التدريبية وتوظيف مخرجاتها التوظيف الأمثل الذي يعود بدوره على مخرجات العمل والإنتاج الخدمي.



وقال محافظ الدقهلية، أن هذه الرؤية من قبل القيادة السياسية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 واهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى وتطوير منظومة الإدارة المحلية وتنمية العاملين بالمحليات وتأهيل صفوف قيادية شبابية، ودعم وتمكين الشباب بأسلوب علمى ورعاية أفكارهم الابتكارية وابداعاتهم بهدف تحسين بيئة العمل وتطوير أداء العاملين.



واستمع محافظ الدقهلية لمقترحات الشباب الحضور في التطوير ورؤى كل منهم حول آليات التطوير والحلول للمشكلات القائمة والمحتملة،وأبدى المحافظ عددا من الملاحظات منها أنه لابد من تحديد المطلوب أداؤه منا في العمل وما يحتاجه الفرد للوصول إلى مرحلة الإبداع وكيفية تحقيق وتنفيذ المقترحات والمشروعات وتحويلها إلى واقع ملموس.



وفي سياق متصل قال محافظ الدقهلية أن مسابقة اختيار أفضل قرية وحي ومدينة يتم تنفيذها وفقا لضوابط في الاختيار وقواعد التقييم وستتم مكافئة الأفضل ومحاسبة الاسوأ، وأشار ان ما ينطبق على القرية ليس هو ما ينطبق على المدينة.



يذكر أن القيادة السياسية أطلقت مبادرة لدعم دور الشباب وتمكينهم من تطوير الأداء في مختلف المجالات باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجية عملهم،وعقدت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ 5 دورات كان آخرها في مارس الماضي لإعداد قادة المستقبل،كما عقدت ورشتي عمل لخريجي تلك الدورا`ت والتي تناولت أبرز المشكلات التي تعترض المحافظات وآليات حلها.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بعدد من شباب قيادات المستقبل بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد عبد الباقي مدير الشئون المالية والإدارية،والمحاسب أحمد البنداري مدير إدارة الموارد البشرية.