تعرف علي أسعار الأسهم "السعودية "الأكثر إرتفاعاً اليوم





أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء ، مرتفعًا 140.51 نقطة ليقفل عند مستوى 8989.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليار ريال.





وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 145 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات الكابلات هي الأكثر إرتفاعاً اليوم بنسبة 9.9% وبسعر 36.5 ريال , تلاه سهم صناعات كهربائية بنسبة 9.6% وبسعر 17.2 ريال , تلاه سهم زين السعودية بنسبة ارتفاع 6.6% وبسعر 11.9 ريال , وجاء في المركز الرابع سهم شركة عناية بنسبة صعود 5.9% وبسعر 11.7 ريال , وأخيراً سهم صادرات بنسبة 5.4% وبسعر 73.3 ريال سعودي.





فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، الراجحي, زين السعودية, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.









كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 43.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3419.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 139 ألف سهم تقاسمتها 130 صفقة.



