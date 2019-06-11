ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف علي أسعار الأسهم "السعودية "الأكثر إرتفاعاً اليوم

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:21 م
تعرف علي أسعار الأسهم السعودية الأكثر إرتفاعاً اليوم
الاسهم السعودية الأكثر إرتفاعاً
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء ، مرتفعًا 140.51 نقطة ليقفل عند مستوى 8989.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 145 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات هي الأكثر إرتفاعاً اليوم بنسبة 9.9% وبسعر 36.5 ريال , تلاه سهم صناعات كهربائية بنسبة 9.6% وبسعر 17.2 ريال , تلاه سهم زين السعودية بنسبة ارتفاع 6.6% وبسعر 11.9 ريال , وجاء في المركز الرابع سهم شركة عناية بنسبة صعود 5.9% وبسعر 11.7 ريال , وأخيراً سهم صادرات  بنسبة 5.4% وبسعر 73.3 ريال سعودي.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، الراجحي, زين السعودية, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 43.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3419.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 139 ألف سهم تقاسمتها 130 صفقة.

Advertisements
المزيد عن: مرتفع ليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية