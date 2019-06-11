بورصة السعودية تتزين بالأخضر بختام جلسة الثلاثاء
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:19 م
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.59% رابحاً 140.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8989.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.25% خاسراً 43.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3419.59 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 178.9 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 155 شركة، فيما تراجعت 25 شركة.
وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.11%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.92%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.36%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.94%.
وجاء سهم "الكابلات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.92%، تليه صناعات كهربائية بنسبة 9.68%، ثم زين السعودية بنسبة 6.63%، فيما تصدر سهم "الباحة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.21% ثم أسمنت الجنوب بنسبة 0.92%، ثم الخبير ريت بنسبة 0.76%، وكان سهم دار الأركان الأكثر نشاطاً بحجم 13.6 مليون ورقة مالية.
Advertisements
المزيد عن: ليوم
- صعود "البحرين" وسط هبوط بورصات الخليج عند الإغلاق
- مع بداية الأسبوع..بورصات الخليج تتراجع ..وبورصة "الكويت" تنجو من المقلصة
- التباين يسيطر علي أداء بورصات الخليج بختام تعاملات اليوم
- تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات اليوم
- تراجع المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 0.47% خلال تعاملات اليوم
- ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء
- بورصة السعودية تنهي تعاملات اليوم بارتفاع 0.26%
- سوق السعودية يغلق على تراجع بنسبة 0.95% بختام التعاملات
- بورصة "السعودية "تفقد 308 نقطة بختام التعاملات
- مؤشر بورصة السعودية يقفز 1.72% بختام جلسة اليوم