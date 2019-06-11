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بورصة السعودية تتزين بالأخضر بختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:19 م
بورصة السعودية تتزين بالأخضر بختام جلسة الثلاثاء
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.59% رابحاً  140.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8989.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.25% خاسراً 43.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3419.59 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 178.9 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 155 شركة، فيما تراجعت 25 شركة. 
 
وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.11%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.92%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.36%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.94%.
 
وجاء سهم "الكابلات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.92%، تليه صناعات كهربائية بنسبة 9.68%، ثم زين السعودية بنسبة 6.63%، فيما تصدر سهم "الباحة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.21% ثم أسمنت الجنوب بنسبة 0.92%، ثم الخبير ريت بنسبة 0.76%، وكان سهم دار الأركان الأكثر نشاطاً بحجم 13.6 مليون ورقة مالية.
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