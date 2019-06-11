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برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:11 م
برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019
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اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018- 2019م.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طلاب، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالبًا وطالبة.

وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب.

وأوضح أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة برقم الجلوس، من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية التي تم اعتمادها وظهورها خلال الساعات الماضية اضغظ هنا
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