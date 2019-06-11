البنوك التجارية تقود بورصة "البحرين" للتراجع بختام التعاملات
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:17 م
نيفين سمير
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسراً 1.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 8.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.4 مليون دينار بحرينى.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.50%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.20% بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 1.61%، ومجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.20%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.56% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 5.71%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%.
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