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'الإعلاميين' تنعي الإذاعية الكبيرة فوزية المولد: فقدنا قامة أثرت العمل الإعلامي

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:13 م
'الإعلاميين' تنعي الإذاعية الكبيرة فوزية المولد: فقدنا قامة أثرت العمل الإعلامي
الإذاعية فوزية المولد
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ميسون أبو الحسن
 
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نعى الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، ومجلس النقابة، الإذاعية الكبيرة فوزية المولد نائب رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والتي وافتها المنية اليوم.


وقال "سعدة" في بيان له: "فقدنا قامة إعلامية كبيرة، أثرت العمل الإعلامي بأكثر من ألف برنامج على مدار رحلة عطاء امتدت إلى ٥٠ عامًا، ومن أبرزها البرنامج الشهير الذي مازال عالقًا لوجدان المصريين (ربات البيوت)، وأُسندت تقديمه للإذاعية الكبيرة صفية المهندس، وكذلك برامج (مع الناس وزيارات الميكروفون ومن جرنان القرية وبرنامج محو الأمية وإعلام الفكر)، كما اُختيرت من قِبل اليونسكو في منصب خبير للإعلام التنموي والتربوي في باريس وأفغانستان.


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المزيد عن: نقابة الإعلاميين طارق سعدة بوابة الفجر الفجر الإذاعية فوزية المولد
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