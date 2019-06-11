منتخب السعودية يعلن مشاركته في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الذي يرأسه سمو الامير علي بن الحسين، موافقة المنتخب السعودي على المشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في العراق مطلع أغسطس المقبل.





وتنطلق البطولة اعتبارا من 2 أغسطس وتستمر لمدة 12 يوما، بمشاركة 9 منتخبات هي العراق "البلد المضيف"، السعودية، الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، اليمن، الكويت والبحرين.





وكشف اتحاد غرب آسيا عن توقع مشاركة منتخب سلطنة عمان، بانتظار الرد الرسمي يوم الخميس المقبل.





من جهة اخرى، التقى أمين عام اتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السالم مع رئيس الاتحاد العراقي عبدالخالق مسعود والرئيس التنفيذي للشركة الراعية للبطولة "تضامن" بيار كاخيا لمناقشة التحضيرات لبطولة غرب آسيا للرجال بنسختها التاسعة وذلك على هامش كونغرس الاتحاد الآسيوي الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحث السالم مع مسعود وكاخيا آخر المستجدات والتحضيرات لبطولة الرجال برعاية "تضامن" لضمان ظهورها بأفضل صورة.

وحدد اتحاد غرب آسيا موعد إجراء قرعة البطولة بين 18 إلى 20 تموز المقبل في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بغداد.



