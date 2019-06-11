رانيا يوسف تثير جدل مواقع التواصل بوصلة رقص مع ابنتها (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو من حفل تخرج ابنتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور "انستجرام".





وكتبت "رانيا" لابنتها بالإنجليزية، قالت فيها: "عملك الجاد، واخلاص أثمرا، وأنتي الآن تتخرجيين".





ونال الفيديو إعجاب جمهور رانيا الذي حرص على تهنئتها بمناسبة تخرج ابنتها، بعد وصلة رقص رانيا مع ابنتها على المزمار البلدي، وظهور الفنان أحمد اسلقا في الحفل.



