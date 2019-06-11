قطر تخفض أسعار النفط بعد انسحابها من "أوبك"

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أعلنت دولة قطر اليوم الثلاثاء، أنها خفضت أسعار بيع نفطها البحري خلال مايو الماضى، في محاولة منها لتصعيد الخلافات مع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية.



وتحاول منظمة "أوبك" للنفط رفع أسعار خامات البترول بتنفيذ أتفاق لخفض الإنتاج بالتعاون مع الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك على رأسهم روسيا بعد ترجعات كبيرة في أسعار النفط علي اثر تخمة المعروض.



واشارت "الدوحة" في بيانًا لها، أنها خفضت اسعار خامتها النفطية بنحو 1% خلال مايو مقارنة بأبريل.



وكانت الدوحة أعلنت انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للنفط اعتراضًا على سياسة التهميش التي تمارسها الدول الأعضاء ضدها.



ووافقت الدول الأعضاء بمنظمة أوبك على انسحاب قطر من المنظمة، مؤكدين أن إنتاجها النفطي ضعيف ولا يؤثر على أسواق النفط.

