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بسبب ترامب.. "هواوي" قد تتخلى عن أهم طموحاتها بـ2019

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:07 م
بسبب ترامب.. هواوي قد تتخلى عن أهم طموحاتها بـ2019
شركة هواوي
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وكالات
 
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كشفت "هواوي"، عن أنها ستحتاج مزيداً من الوقت لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعدما كانت تسعى لتحقيق هذا الهدف في الربع الأخير من 2019.

 

وأكد كبير المسؤولين الاستراتيجيين في "هواوي" شاو يانج: "كنا سنصبح الأكبر في الربع الرابع من العام الحالي، لكننا نشعر الآن أن هذه العملية قد تستغرق وقتا أطول".

 

وأشارت شركة هواوي التي تواجه حرباً ضروسًا من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، إلى أن تحقيق آمالها لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية بالعالم سيحتاج المزيد من الوقت.

 

وكانت الشركة قد أشارت في يناير الماضي إلى أنها قد تصبح أكبر بائع من الهواتف الذكية في العالم هذا العام، حتى من دون سوق الولايات المتحدة.

 

وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوعين من إعلان محللين في "هواوي" التي تحتل المركز الثاني في سوق الهواتف حاليا بعد "سامسونج"، أن مبيعات الشركة من الهواتف الذكية من الممكن أن تشهد انخفاضا كبيرا يصل إلى 25% خلال العام الجاري.

 

وقال العديد من الخبراء: إنهم يتوقعون انخفاض شحنات هواوي من الهواتف الذكية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك بعد أن منعت وزارة التجارة الأميركية الشركة الصينية من شراء السلع الأمريكية الأسبوع الماضي؛ وسط تصاعد الخلاف التجاري مع الصين.

 

يشار إلى أن Huawei Technologies تقوم في الوقت الحالي ببيع نحو 600 ألف هاتف ذكي يوميا.

 

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المزيد عن: عام 2020 شركة هواوي ترامب امريكا أهم طموحات هواوي
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