طريقة احتساب دعم وزارة الإسكان للمستفيد بناء على راتبه

أجابت وزارة الإسكان عن استفسار يتعلق بطريقة احتساب دعم الوزارة للمستفيد بناءً على راتبه.





وعن ذلك، قالت الوزارة أنها تدعم المستفيد عن طريق الممولين، ومن يكون راتبه 14 ألف ريال وأقل تتحمل عنه الوزارة الفوائد المترتبة على 500 ألف ريال.





كما ذكرت أنها تدعم من يكون أكثر من 14 ألف وتتحمل عنه جزءًا من الفوائد، مبينة أنه بإمكان المواطنين حساب الدعم والفوائد من خلال حاسبة الدعم التقريبية.



