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استشاري الطاقة: التكييف أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.. ويحذر من هذا الأمر

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:00 م
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري البيئة والطاقة وتغير المناخ، إن ترشيد استهلاك الطاقة يعني استخدام كل ما نحتاجه، ولكن بشكل ليس فيه اسراف أو هدر.

وأشار "عزيز"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن التكييف هو أكثر جهاز يستهلك كهرباء في المنزل، ودرجة الحرارة المثلي لضبطه هى 25 درجة.

ونوه بأنه في حال وصول درجة الحرارة في الخارج إلى 40 درجة، فأن الخبراء ينصحون أن تضبط درجة حرارة التكييف على 26 درجة تجنبا لحدوث حرائق.
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