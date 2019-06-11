ننشر رابط سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسم ورقم الجلوس 2019





تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، ويبحث طلاب الأزهر على رابط لمعرفة النتيجة، ونرفق لكم الرابط للإطلاع عليها وبالتوفيق لجميع الطلاب:





رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس من هنـــــــــــــا





وحققت الشهاده الابتدائيه الازهريه الصف السادس الابتدائي بنحو 72.22% في مقابل أن الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي بالأزهر بنحو 65.22%، حيث اعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن سعادته الكبيرة ببلوغ عدد كبير من الطلبة والطلبات علي العشر الأوائل من الطلاب الناجحين فأضاف سيادته بانها تعتبر مبشرة بالخير أن شاء الله