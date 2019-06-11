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وفاة طبيبة اثناء إجراء عملية جراحية بمستفشى الساحل

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:57 م
وفاة طبيبة اثناء إجراء عملية جراحية بمستفشى الساحل
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سليم الهواري
 
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وفاة طبيبة اثناء إجراء عملية جراحية بمستفشى الساحل
تشيع جنازة الطبيبة "مارجريت نبيل حنا" اليوم الثلاثاء من كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، ذلك بعد وفاتها أثناء تأدية عملها بأحد المستشفيات، بعد أن توفيت أمس أثناء سقوط مفاجئ داخل غرفة العمليات.

الجدير بالذكر وفاة الطبيبة "مارجريت" والتى تعمل استشارى تخدير بمستشفى الساحل التعليمي بشبرا الخيمه، حيث أصيبت بوفاة أثناء إجراءها لأحد العمليات الجراحية، ثم سقطت متوفاة فى الحال بشكل مفاجئ.

وفى السياق نفسه، نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، أمس الاثنين، الطبيبة، والتي وافتها المنية وهي تؤدي عملها داخل غرف العمليات، حيث قالت الهيئة في بيانها: "فاضت روحها وجسدها الطاهر مبلل بعرق الكد والعمل، وكانت تخفف الآلام عن المرضي".
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