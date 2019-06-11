الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالقليوبية.. 26 يونيو

المنسق العام لأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة القليوبية، أ

نه في 26 يونيو 1987 اشتركت 138 دولة من كل أنحاء العالم في فيينا وصدر بيان ‏مكافحة المخدرات في العالم وبموجبه يصدر كل سنه السكرتير العام للأمم المتحدة ‏تقريرا احتفاليا بهذه المناسبة يؤكد خلالها على مدى النجاح ومدى الفشل في القضاء ‏على انتشار المخدرات.



وأكد حسام مشهور مدير عام التوعية بشركة مياه الشرب، أن جلسة اليوم تضمنت وضع رؤية للبرنامج المقترح للاحتفالية التى سيتم تنظيمها بقاعة المؤتمرات بمركز النيل للإعلام ببنها فى 26 يونيو الجاري تحت رعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وسيتم دعوة الجمعيات الأهلية ذات الصلة والتنظيمات الشبابية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية.







نظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء جلسة نقاشية مع شباب المتطوعين فى برنامج "انت أقوى من المخدرات" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وشركة مياه الشرب، استعدادًا للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي أقرته الأمم المتحدة في 7 ديسمبر عام 1987 والذي يوافق 26 يونيو من كل عام، وهي ذكرى تفكيك تجارة الأفيون في "هومين تاون"، و"غوانغدونغ"، قبل حرب الأفيون الأولى في الصين.وقال رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، أن تخصيص يوم 26 يونيو من كل عام من قبل برنامج الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، ليكون يوما عالميا لمكافحة المخدرات، لما لها من مخاطر جسيمة تهدد العالم، وتمثل ظاهرة تلقي مقاومة شديدة من الحكومات لمنع انتشارها، ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعى بمخاطر الإدمان، وأضراره، وكيفية التعرف على أعراضه والعلامات التي تظهر على متعاطي المخدرات، والتبصير بما يجب اتباعه لتفادي الوقوع في هذا الخطر الكبير وكيفية الوقاية من انتشاره عن طريق التنشئة الاجتماعية السليمة وتلبية احتياجات الشباب في وقت مبكر يتناسب مع نموهم الفكري والجسدي.وأضافت الدكتورة مروة صبري