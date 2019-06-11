تموين الإسكندرية: تحويل مكتب الدخيلة إلى مركز خدمة المواطنين التمويني

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء مراكز خدمة المواطنين برفقة اللجنة الفنية المكلفة من الوزارة برئاسة طلعت حسن مدير عام شئون المديريات والمجتمعات العمرانية، وتضم اللجنة أعضاء ممثلين لقطاعات متخصصة بالوزارة، أمل جاد الرب رئيس الإدارة المركزية لتخطيط الاحتياجات بالوزارة وممثلين لمركز معلومات الوزارة وشئون الأفراد والتدريب بالوزارة.



وتوجهت الزيارة إلى مركز خدمة المواطنين لحى غرب والذي يتم تطويره وفي انتظار افتتاحه وتم معاينه من قبل اللجنة والتى أبدت رضاها بتزويد مراكز الخدمات بكاميرات مراقبة وأماكن خاصة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تفقد مركز خدمات المواطنين بالسيوف، والذي سوف يتم افتتاحه خلال أيام، ثم إلى مكتب تموين رمل ثان والذي سيتم استبداله بمركز خدمة المواطنين بالسيوف بعد التطوير، وأنهيت الجولات اليوم بزيارة إلى مركز خدمة المواطنين شرق والذي سيضم مكاتب سيدى جابر ورمل أول وتفقت اللجنة أعمال التطوير.



أعلن محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، تحويل مكتب تموين الدخيلة، إلى مركز خدمة المواطنين التموينى لحى العجمي بمكان أخر يسمح بأداء الخدمة بصورة لائقة ومناسبة وفي توقيت سريع، مشيرًا إلى أن مكتب تموين الدخيلة الحالي لا يليق بخدمة المواطن ولا يسمح للموظف بأداء دوره وواجبه.