"روس آتوم" الروسية تفتتح ممثلية لها في السعودية

جدد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك التأكيد على اهتمام روسيا بتطوير التعاون مع السعودية في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، معلنا عن افتتاح ممثلية لـ"روس آتوم" في الرياض.





وقال الوزير الروسي الاثنين خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي: "يعد افتتاح مكتب تمثيلي للشركة الروسية في الرياض خطوة مهمة في تطوير العلاقات الروسية السعودية في مجال الطاقة الكهروذرية. وسيضمن وجود "روس آتوم" في المملكة تعاونا فعالا مع الهيئات الحكومية السعودية والشركات الخاصة كجزء من حوار تنافسي حول مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية".



