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تفكيك خلية متطرفة متهمة بالتخطيط لهجمات إرهابية بفرنسا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:45 م
تفكيك خلية متطرفة متهمة بالتخطيط لهجمات إرهابية بفرنسا
الشرطة الفرنسية
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية يمينية متطرفة متهمة بالتخطيط لهجمات على مواقع دينية، حسبما ذكرت شبكة 24 لايف، في خبر عاجل لها.


وشنت إدارة مكافحة الإرهاب في فرنسا حملة اعتقالات في عدة مدن بالبلاد لتفكيك خلية إرهابية اتضح تمويلها للإرهابيين.


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المزيد عن: هجوم ارهابي مواقع دينية فرنسا خلية متطرفة تخطيط ارهابي
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