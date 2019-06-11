تفكيك خلية متطرفة متهمة بالتخطيط لهجمات إرهابية بفرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية يمينية متطرفة متهمة بالتخطيط لهجمات على مواقع دينية، حسبما ذكرت شبكة 24 لايف، في خبر عاجل لها.



