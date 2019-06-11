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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019.. تفاصيل الاستعلام عن نتيجتك برقم الجلوس عبر هذا الرابط

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:41 م
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019.. تفاصيل الاستعلام عن نتيجتك برقم الجلوس عبر هذا الرابط
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تنشر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2019، وتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.

وحققت الشهاده الابتدائيه الازهريه الصف السادس الابتدائي بنحو 72.22% في مقابل أن الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي بالأزهر بنحو 65.22%، حيث اعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن سعادته الكبيرة ببلوغ عدد كبير من الطلبة والطلبات علي العشر الأوائل من الطلاب الناجحين فأضاف سيادته بانها تعتبر مبشرة بالخير أن شاء الله

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية:



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