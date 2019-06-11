نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019.. تفاصيل الاستعلام عن نتيجتك برقم الجلوس عبر هذا الرابط
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:41 م
Advertisements
Advertisements
تنشر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2019، وتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.
وحققت الشهاده الابتدائيه الازهريه الصف السادس الابتدائي بنحو 72.22% في مقابل أن الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي بالأزهر بنحو 65.22%، حيث اعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن سعادته الكبيرة ببلوغ عدد كبير من الطلبة والطلبات علي العشر الأوائل من الطلاب الناجحين فأضاف سيادته بانها تعتبر مبشرة بالخير أن شاء الله
رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية:
Advertisements
المزيد عن: نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الإعدادية الأزهرية الاستعلام عن النتيجة الازهر الشريف الابتدائية الازهرية
- ظهرت الان نتيجة الثانوية الأزهر 2018 بوابة الأزهر التعليمية شوف نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس بالاسم 2018 - نتيجتك
- نتيجتك .. عاجل | نتيجة الثانوية الازهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس والترتيب 15/7/2018
- نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 برقم الجلوس الآن| نتيجتك
- اعرف نتيجتك الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالأسم ورقم الجلوس| موقع الأزهر| بوابة الأزهر الالكترونية| نتيجتك
- برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية بالأسم والترتيب| نتيجتك
- نتيجتك الآن .. روابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالأسم ورقم الجلوس| نتيجتك
- نتيجة الثانوية الازهرية بالأسم ورقم الجلوس| بوابة الأزهر التعليمية www.azhar.eg/education
- استعلم الآن.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 بالإسم ورقم الجلوس لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية
- بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 برقم الجلوس| اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني| Al azhar الشريف
- برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 عبر رابط بوابة الأزهر الشريف التعليمية