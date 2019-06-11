الأسهم السعودية ترتفع لليوم الرابع





ارتفعت الأسهم السعودية لليوم الرابع على التوالي، اليوم الثلاثاء، جراء توقعات بتدفقات أكبر لرأس المال إلى السوق.





وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.4% في التعاملات المبكرة ولقي الدعم الأكبر من أسهم الشركات المالية؛ إذ زاد سهم مصرف الراجحي ومصرف الإنماء 1% لكل منهما، وارتفع سهم اتصالات السعودية 1.3%.





وصعد المؤشر أكثر من 13% منذ بداية العام، متفوقا في الأداء على بقية الأسواق الرئيسية المناظرة في الخليج في موجة ارتفاع بقيادة المستثمرين الأجانب، الذين اشتروا أسهما سعودية أكثر مما باعوا في كل شهر هذا العام.





وسيدرج مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة شريحة ثالثة هذا الشهر بعد إدراج أسهم سعودية على شريحتين في مارس وأبريل الماضيين.





وفي أواخر الشهر الماضي، انضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، حيث من المتوقع أن يجلب ذلك تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات إلى المملكة.





وزاد سهم ملاذ للتأمين التعاوني 3.1% بعدما جددت عقد تأمين المركبات مع البنك العربي الوطني لمدة عام، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الأقساط السنوية للعقد 5% من إجمالي مبيعات الشركة.