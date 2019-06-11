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رئيس مدينة القصير : حملات مستمرة لإزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة (صور)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:43 م
رئيس مدينة القصير : حملات مستمرة لإزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة (صور)
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محمد طه
 
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رئيس مدينة القصير : حملات مستمرة لإزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة (صور)
أعلن اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، أن الوحدة المحلية مستمرة فى إزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة، مشددًا على تكثيف المرور اليومي والمتابعة لمنع أي تعديات جديدة تكون بالمهد.

وقامت اليوم الثلاثاء، لجنة مشكلة من الإدارة الهندسية والحملة الميكانيكية، بحملة لازالة التعديات بمنطقة الجرف.

وأسفرت نتائج الحملة عن استرداد مساحة ١٠٠م مربع بمنطقة الجرف، عبارة عن منزل تم بناؤه في المهد.

وأكد "الشاهد" على ضرورة الحفاظ على أراضى الدولة بالمدينة، وذلك من خلال الحملات المستمرة لوقف أي تعد بكافة المناطق، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لحماية أملاك الدولة والتصدى لمغتصبي هذه الأراضي.
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