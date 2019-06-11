"الشباب والرياضة" بقنا تحذر من بث مباريات الأمم الإفريقية بالوصلات والقنوات المشفرة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:42 م
بسام عبدالحميد
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بقنا، تشديدها على مديري مراكز الشباب، والأندية الرياضية، بعدم إذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر لعام 2019م، عن طريق الوصلات أو القنوات المشفرة، تحت توجيهات الدكتور عمر موسى وكيل الوزارة.
وشددت المديرية على بث المباريات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية، عن طريق قناة تايم سبورت Time sport ولا يتم إذاعتها عن طريق الوصلات أو أية قنوات أخرى وذلك حسب الإشارة الواردة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وشددت المديرية على بث المباريات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية، عن طريق قناة تايم سبورت Time sport ولا يتم إذاعتها عن طريق الوصلات أو أية قنوات أخرى وذلك حسب الإشارة الواردة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
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