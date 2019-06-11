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ضبط 650 كيلو بانجو و10 أكياس حشيش بقنا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:42 م
ضبط 650 كيلو بانجو و10 أكياس حشيش بقنا
المتهم
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سليم الهواري
 
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تمكّن ضباط وحدة مباحث قسم بندر قنا من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة قبل قيامه بترويجها على عُملائه، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وتعود الواقعة عندما وردت معلومات للرائد محمد السنوسى رئيس مباحث مركز قنا بقيام "صلاح، م" 55 عام عاطل وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن652 كيلو، بالإضافة الى 10 أكياس من مخدر "الحشيش" وعلى الفور قام الأخير بإصطحاب قوة من القسم بصحبة النقيب أحمد هشام والملازم أول أدهم أبو الخير، وقامت القوات بإعداد الأكمنه الثابته والمتحركه، وتم رصد تحركات المتهم والقاء القبض عليه أثناء شروعه فى بيع المواد المخدرة.

وتم التحفظ على المضبوطات وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.
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