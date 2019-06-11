برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 عبر رابط بوابة الأزهر الشريف التعليمية
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:34 م
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برقم الجلوس يمكنك معرفة نتيجة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 azhar eg results عبر رابط بوابة الأزهر الشريف التعليمية.
وتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم الكشف عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لهذا العام الدارسي للترم الثاني، حيث حققت الشهاده الابتدائيه الازهريه الصف السادس الابتدائي بنحو 72.22% في مقابل أن الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي بالأزهر بنحو 65.22%، حيث اعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن سعادته الكبيرة ببلوغ عدد كبير من الطلبة والطلبات علي العشر الأوائل من الطلاب الناجحين فأضاف سيادته بانها تعتبر مبشرة بالخير أن شاء الله، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم بوابة الأزهر الشريف www.azhar.eg من اجل استخراج درجات نتائج الثالث الإعدادي الأزهري بشكل إلكتروني.
موقع الأزهر التعليمي نتيجة الشهادة الإعدادية يعتبر الموقع الوحيد الذي يقوم برفع نتيجة تالتة أعدادي وكذلك الشهادة الابتدائية، حيث يمكن معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر موقع نجوم مصرية الذي يوفر لكم جميع نتائج الأزهر الشريف في جميع المراحل التعليم الأزهري المختلفة.
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس
نرفق لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمشيخة الأزهر من اجل الاستعلام عن نتيجة امتحانات الأزهر 2019 الترم الثاني الشهادة الإعدادية الأزهرية بشكل إلكتروني، من خلال الرابط الالكتروني التالي بوابة الأزهر الإلكترونية حيث يمكن لجميع الطلاب علي مستوي جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية الاستعلام عن النتيجة عن طريق رقم الجلوس، فمن خلال يمكن البحث عن الدرجات والمجموع الكلي.
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