متحدث الإسماعيلية: الانتهاء من مشروع سحارة سرابيوم نهاية العام الجاري

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قال أحمد اليماني، المتحدث الإعلامي لمحافظة الإسماعيلية، إن مشروع سحارة سرابيوم أحد المشروعات القومية الهامة التي تنفذها الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تنفيذه بنفسه.



وأشار "اليماني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع سحارة سرابيوم عبارة عن 4 بيارات كبيرة، وتنفذه الهيئة الهندسية، معلنًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية العام الجاري.



وأوضح أن المشروع سيؤدي إلى اصلاح إلى ما يقرب من 200 ألف فدان شرق قناة السويس، مؤكدًا أن المشروع مكسب كبير للمصريين.

