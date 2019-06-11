السعودية تملك ثالث أكبر احتياطي عالمي من الدولار

أعلن رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية، ومستشار وزير المالية فهد السيف، أن السعودية تمتلك أكبر ثالث احتياطي عالمي من الدولار، وهذا يعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة والسوق المالية فيها.





جاء ذلك في تعليق السيف على حصول مكتب #إدارة_الدين_العام على جائزة "أفضل مصدر لأدوات الدين في #الأسواق_الناشئة وجائزة "أفضل مصدّر لأدوات الدين السيادية في الشرق الأوسط للعام 2019، إضافة لحصول رئيس مكتب إدارة الدين العام على جائزة أفضل مسؤول تمويل في الشرق الأوسط، والمقدمة من مؤسسة "#غلوبل_كابيتال.

وأكد السيف أن حصول المكتب على هذه الجوائز يتوّج المجهودات التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير أدوات الدين، والثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة، ويعزز هذا الإقبال الدولي على إصدارات الصكوك والسندات التي تطرحها الحكومة المركز المالي للمملكة عالمياً، خصوصاً بعد انضمامها عام 1999 إلى مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم.





وأشار السيف إلى معايير الشفافية التي تدار بها المالية العامة للدولة، من خلال إتاحة المعلومات للمستثمرين، وتنامي الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق عوائد جيدة في ظل الأداء العام الذي يسير بشكل يتوافق مع المشاريع التنموية والاستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030، ومن خلال تطوير سوق مالية متقدمة تسهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة من الأسواق العالمية.





وأفاد أن مكتب إدارة الدين العام أعلن عن خطة الإصدار من خلال إعداد جدول إصدار سنوي للإصدارات في السوق المحلي ومشاركته مع الجهات ذات العلاقة ليسمح للمستثمرين بتخصيص محافظهم من الأوراق المالية الحكومية بعناية وبوقت كافيين، حيث لاقت هذه الخطوات ترحيب صندوق النقد الدولي التي من شأنها تطوير وتعميق أسواق الدين المحلية في المملكة.



