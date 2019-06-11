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العشري يمنع إمام عاشور من الزمالك

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:32 م
العشري يمنع إمام عاشور من الزمالك
إمام عاشور
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محمد الصو
 
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تمسك طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود بخدمات إمام عاشور مهاجم الفريق، خلال الموسم المقبل.

 

ورفض العشري رحيل إمام عاشور خلال الجلسة التي جمعته بمسؤولين النادي؛ مساء أمس لمناقشة متطلباته خلال الموسم الجديد.

 

وتلقى اللاعب، عرضًا جديًا من نادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل

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