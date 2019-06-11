اي سي ميلان يحاول خطف هدف الإنتر
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:34 م
مصطفي صابر
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يصارع نادي آي سي ميلان المنافسة مع غريمه التقليدي إنتر ميلان من أجل الحصول على خدمات نيكولو باريلا لاعب وسط كالياري.
وقدم نيكولو باريلا الذي يلعب في خط الوسط أداء رائع خلال الموسم الماضي ، ويعتبر واحداً من أفضل المواهب على الساحة الإيطالية ، بجانب تشكيله ثلاثي قوي مع جيورجينيو وماركو فيراتي في خط وسط المنتخب الإيطالي.
وتبعاً لشبكة "سبورت ميدياسيت"الإيطالية فإن إنتر ميلان حدد 35 مليون يورو من أجل التوقيع مع اللاعب الموهوب ، بينما يطلب كالياري مبلغ 50 مليون يورو للموافقة على رحيله.
وفي ذلك الأمر أضافت القناة الإيطالية أن ميلان يستخدم ورقة المهاجم الإيطالي باتريك كوتروني لإقناع كالياري بالتخلي عن باريلا ، من خلال منحهم المهاجم الإيطالي ومبلغ 20 مليون يورو ، حيث يقيم "الروسونيري" لاعبه بـ 30 مليون يورو.
وسيدفع ميلان المبلغ من حصوله على 40 مليون يورو مقابل بيع سوسو لأتلتيكو مدريد.
ومن المؤكد أن باريلا سيكون خارج صفوف كالياري خلال الموسم الحالي كما أكدت الميدياسيت نظراً للجدية في التعاقد معه من قبل ناديي ميلان.
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