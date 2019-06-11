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القضاء الفرنسي يتسلم 9 أطفال و3 إرهابيين من تركيا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:31 م
القضاء الفرنسي يتسلم 9 أطفال و3 إرهابيين من تركيا
مخيم سوري
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وكالات
 
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تسلم القضاء الفرنسي صباح اليوم الثلاثاء، 9 أطفال و3 إرهابيين من تركيا، بعد تسلم باريس 12 يتيماً من أبناء إرهابيين فرنسيين كانوا في مخيمات بشمال سوريا، حسب ما أفادت مصادر متطابقة.

 

وقالت مصادر قريبة من الملف، إن الإرهابيين الثلاثة، رجل وامرأتان، ووضعوا في الحبس الاحتياطي.

 

وتكفلت أجهزة متخصصة بالأطفال. وتندرج هذه العملية المنفصلة عن استعادة الأطفال من المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، في إطار ترحيل تركيا المنتظم لإرهابيين.

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