"الوزراء" ينشر "انفوجراف" حول المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء "انفوجراف" حول المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سينطلق غدًا، وتستمر فعالياته حتى الخميس في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ.





واوضح "الانفوجراف" أن المنتدى تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع.





وأشار إلى أنه سيشارك غير المنتدى٥٥ دولة عربية وإفريقية و٢٠٠ مسئول رفيع المستوى، ويهدف المنتدى إلى نقل التجربة المصرية في مكافحة الفساد للدول الإفريقية.





وحددت مصر 6 محاور رئيسية لإقامة المنتدى توافقت فيها مع الأشقاء الأفارقة هي أن التنمية تبدأ بالنزاهة، تحقيق العدالة والأمن كأساس للتنمية، بناء آليات تعاون واطر وضوابط لدعم مكافحة الفساد للقارة، القضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية، والنهوض بالإنسان الإفريقي كأساس للوحدة الأفريقية، التكامل في التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية.



