شاروبيم: لجنة برئاسة السكرتير المساعد لبحث التعدي على طريق عام ببلقاس توصيل المرافق لمواطنة جديدة الهالة فورا

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة برئاسة المحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، لبحث شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من تعدي أحد الأشخاص على الطريق العام بقرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس والعرض الشخصي خلال 48 ساعة.



كما قرر محافظ الدقهلية مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على حقيقة قيام لجنة الزكاة بتأجير مبنى الوحدة الصحية بكفر الدكروري، التابعة لمركز نبروة، والذي تم تخصيصه للجنة من قبل وفي حالة عدم احتياج التضامن له يتم تخصيصه لأي مصلحة حكومية أخرى.



في نفس السياق طلب محافظ الدقهلية من رئيس مركز ومدينة المنصورة التنسيق مع الأمن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والقيام بتوصيل المرافق فورا لمنزل إحدى المواطنات من جديدة الهالة والتي تتضرر من عدم قدرتها على التوصيل بسبب اعتراض بعض الأهالي، كما طلب محافظ الدقهلية منه تنفيذ قرار إزالة مقبرة مخالفة بمقابر قرية بدواي خلال 15 يوم كحد أقصى.



جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور المحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالمحافظة.