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بسبب إصلاح عطب.. إنقطاع الماء في بن عروس وزغوان

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:11 م
بسبب إصلاح عطب.. إنقطاع الماء في بن عروس وزغوان
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مروى الجلاصي
 
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أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 'SONEDE'، عن اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بسبب أشغال صيانة لإصلاح عطب.

وبحسب الشركة، فإن العطب قد طرأ على قناة الجلب الرئيسية المزوّدة لمعتمديتي فوشانة والمحمدية من ولاية بن عروس، وجبل الوسط من ولاية زغوان على مستوى منطقة المغيرة الطريق الوطنية رقم 3. 

كما أوضحت أنّه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا، بداية من الساعة منتصف نهار يوم غد الأربعاء 12 جوان 2019. 
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