هبة حسن دكتورة تجميل في "بيوتى سنتر"









وتدور أحداث العمل داخل مركز من أهم مراكز التجميل في الشرق الأوسط في إطار حلقات منفصلة متصل وتناقش كل حلقة قضية جديدة بشكل كوميدي من خلال انتشار فكرة عمليات التجميل وما قد ينتج عنها من آثار سلبية.









وتجسد "هبة" في أحداث المسلسل دور "شيرين" كتورة تجميل في المركز وترتبط بعلاقة عاطفية بزميلها الذي يلعب دوره الفنان أحمد شعيب المتزوج وتحاول طوال أحداث المسلسل أن تحرك مشاعره ناحيتها، حتى ينفصل عن زوجته ويحاول التقرب منها بعدما لمس إعجابها به وذلك في إطار كوميدي.









ويشارك في العمل الفنانون حمادة بركات وأميرة الشريف وسامية الطرابلسي وأحمد شعيب وفصيل العمري وسارة العلي وميلا الزهراني وجويس جودة وسارة نخلة ويسرا المسعودي وكنزة هلا "مركز تجميل".









كما عبرت الفنانة الشابة هبة حسن عن سعادتها بردود الفعل التى تلقتها عن دورها في مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وآيتن عامرتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير ظهرت من خلاله بشخصية "زينة" الفتاة الرقيقة التي يتوفي والدها تاجر الذهب، ويتركها وحيدة، فتضطر زينة أن تذهب مكان ابيها بمحل الذهب، وتتولي إدارة المحل والحفاظ على ميراثها.







وأضافت هبة أن زينة كانت تبحث عن الأمان مع شخص تطمئن له كى يدير لها محل المجوهرات ليسوق لها القدر "شريف" الفنان إسلام إبراهيم الشخص الذي يتميز بالأمانة والطيبة والإخلاص تنشأ بينه و"زينة" قصة حب خلال أحداث المسلسل. يذكر أن هبة شاركت في أعمال تلفزيونية منها "للثروة حسابات أخرى" و" شرف فتح الباب" و"ماتخافوش" و"أنا وبابا وماما" و"كلبش" و"الأب الروحي" وأضافت أن شخصية زينة تتميز بالطيبة وقلة خبرتها في الحياة وهو ما يجعلها مطمعا للأخرين حيث بطريقها صديق والدها، ويقوم بدوره الفنان أحمد حلاوة فيطمع في "زينة"، ويحاول استقطاب مشاعرها للزواج ولكنها ترفض فتفجأ أيضًا بأن ابن صديق والدها حمزة العلى يحاول الألتفاف حولها للزواج. فتجد "زينة" نفسها في أزمة كبيرة فتحاول إيجاد شخص .

انتهت الفنانة هبة حسن، من تصوير دورها في المسلسل المصري السعودي "بيوتى سنتر" والذي يشارك فيه مجموعة من الفنانين من الدول العربية تأليف ورشة كتابة مصرية سعودية مكونة من أمين جمال وإبراهيم ربيع وعلاء حمزة وفاروق الشعيبي ومن إخراج تامر بسيوني والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عدد على القنوات الفضائية في مصر والوطن العربي.