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رسميا.. الأهلي يرضخ لأوامر الجبلاية والدليل 22 يونيو

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:12 م
رسميا.. الأهلي يرضخ لأوامر الجبلاية والدليل 22 يونيو
الأهلي
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محمد الصو
 
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قرر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مد فترة الراحة للاعبين؛ حتى يوم 22 يونيو الجاري.

 

ويأتي قرار لاسارتي بسبب عدم وجود أي ارتباطات رسمية للفريق بالوقت الحالي؛ وهي الفرصة الأنسب لإراحة لاعبيه لإقرار اتحاد الكرة استكمال مباريات الدوري عقب بطولة أمم إفريقيا.

 

ويستعد النادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، لخوض معسكر إعدادي في ألمانيا؛ على أن يتخلله مباراتان أو ثلاثة مباريات ودية؛ استعدادًا للموسم الجديد.

 

وتأكد مواجهة الأهلي المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز عقب نهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.



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