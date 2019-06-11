ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حوار خاص لـ"إكسترا نيوز" مع وزير التجارة الدولية البريطاني

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:09 م
حوار خاص لـإكسترا نيوز مع وزير التجارة الدولية البريطاني
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements
أجرت قناة "إكسترا نيوز" حوار خاص مع ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، يذاع اليوم الثلاثاء، عبر برنامج "الآن" في تمام الساعة الـ5 مساءً. يوضح ليام فوكس خلال الحوار لماذا بدأ زيارته للقارة الأفريقية بمصر، وكيف يرى الأوضاع الاقتصادية للدولة بعد الاصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

كما يكشف وزير التجارة الدولية البريطاني خلال اللقاء عن رؤية بلاده والخطوات التي تنفذها نحو زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية