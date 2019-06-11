حوار خاص لـ"إكسترا نيوز" مع وزير التجارة الدولية البريطاني



كما يكشف وزير التجارة الدولية البريطاني خلال اللقاء عن رؤية بلاده والخطوات التي تنفذها نحو زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

أجرت قناة "إكسترا نيوز" حوار خاص مع ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، يذاع اليوم الثلاثاء، عبر برنامج "الآن" في تمام الساعة الـ5 مساءً. يوضح ليام فوكس خلال الحوار لماذا بدأ زيارته للقارة الأفريقية بمصر، وكيف يرى الأوضاع الاقتصادية للدولة بعد الاصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.