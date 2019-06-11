أمن الإسماعيلية يكشف تفاصيل مقتل شاب بأيدي شقيقيه بالواصفية



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية أخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير بوصول المدعو " محمد. ج. ع " 35 عامًا " مستشفي الإسماعيلية العام جثة هامدة، وبه عدة إصابات متفرقة بالجسد، ومقيم قرية الواصفية دائرة المركز، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة ذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



علي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان مدير مباحث المباحث المحافظة، وأشراف العقيد وليد العطار رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، ضم الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، والنقباء أحمد عبد الغني، وأحمد جمال، وسيد عبد العال، واحمد الصاوي، معاونين مباحث المركز، بالانتقال ومعاينه جثمان القتيل تبين وجود سحجات متفرقة بالجسد، وسحجه دائرية حول الرقبة وآثار حز في العنق، وبعمل التحريات السرية أكدت وجود خلافات سابقة بين القتيل وأشقائه، وبتقنين الإجراءات أكدت صحة المعلومات، وتم ضبطهم.



وبسؤال والدته " فريال. م. ع " 60 عامًا" ربه منزل مقيمه بذات العنوان قررت أنه صباح يوم الجريمة فوجئت بنجلها بصالة المنزل جثه هامدة وتم نقله إلي المستشفي العام بمعاونه شقيقه، وأضافت إنه من متعاطي المواد المخدرة ولا تتهم او تشتبه في أحد بالتسبب في ذلك.



وتبين عدم صحة أقوال والدة المجني عليه، وأن مرتكبي الواقعة شقيقيه وهم كلا من " عبدالحميد. ج. ع " 38 عامًا " حاصل علي دبلوم زراعه، و" محمود. ج. ع " 36 عامًا " فني كهربائي مقيمين بذات العنوان، وتم ضبطهما.



وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة، وذلك بسبب خلافات مع شقيقهم القتيل لتعاطيه الدائم للمواد المخدرة، وانه طلب مبلغ مالي من والدته لشرائها وعند رفضها تعدي عليها، بالضرب والسب، فحدثت مشاجرة بينهم تعدي خلالها الأشقاء علي شقيقهم محدثتين تلك الإصابات التي أدت إلي وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهما علي النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير في كشف ملابسات مقتل شاب في منتصف الثلاثينات بقرية الواصفية في أقل من 24 ساعة من البلاغ.